شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح البدرى: الرئيس السيسى وضع العالم أمام مسئولياته نحو القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية، أصبحت خطرًا واضحًا وعلى مقربة من الجميع، مشددا على أهمية تكاتف الجهود الدولية والتنسيق فيما بينها لإنقاذ العالم من كوارث محتملة.

وأشار"البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" اليوم فى فرنسا، وضعت العالم أمام مسئولياته فيما يتعلق بتأثر أفريقيا بتغير المناخ، حيث أكد الرئيس السيسي أن الريادة مسؤولية، وعندما تكون الدول المتقدمة غنية ولديها المعرفة والتكنولوجيا، فإنه يكون لها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون ذلك، وهنا قد تكون مسؤولية أخلاقية أو مسؤولية سياسي".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن دول القارة السمراء هي الأقل مساهمة فى نسبة الانبعاثات العالمية للكربون ، وبالتالي الأقل تأثيرا فى تغير المناخ ، ولكنها الأكثر تأثرا بالنتائج السلبية للتغيرات المناخية، لذلك فإن دعم تلك الدول ضرورة واجبة على الدول المتقدمة حول العالم.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وأشار خلال كلمته إلي إنّ التعامل مع ملف التغيرات المناخية ينقسم إلى جزئين؛ الأول مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، والثاني مرتبط بالدول النامية، حيث يجب أن تستعد للتحرك بفعالية وأفكار تحقق لها النفاذ لتحقيق أهدافها، مشددًا على ان ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.