شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطني فتح الجسور.. والجمهورية الجديدة ليست شعارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك أن استمرار الشرعية التي قامت عليها ثورة 30 يونيو، وهي شرعية شعب وليست شرعية مؤسسة، وتحولها لجمهورية جديدة.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الجمهورية الجديدة ليست شعاراً على الشاشات، ولكن شيئاً كبيراً للغاية يجري بناؤه.

وأوضح أن الرئيس السيسي أدرك أن بناء جمهورية جديدة بحاجة إلى الشركاء، ولذلك تحالف 30 يونيو والجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في 3 مايو هي نفسها ذات الوجوه والأسماء والأشخاص.

ولفت أن الحوار الوطني هدفه الرئيسي نتحاور، ويعني ذلك الحالة والقضايا، والحالة بالنسبة له أهم من القضايا، متابعا: «الحالة يعني الحلحلة وفتح القنوات والجسور التي سدت لفترة طويلة ولم يستفد أحد من هذا الانسداد، بينما القضايا نناقشها في اللجان».