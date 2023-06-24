شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يشهد افتتاح حديقتين ويتفقد تطوير حى العرب بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، مشروع تطوير وإعادة رصف شوارع وحارات منطقة حى العرب (المحطة الجديدة) وتشمل شوارع سوريا والكرنك وممفيس وتقاطاعاتها، برفقة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأشاد الوفد البرلماني بالجهد المبذول في رفع كفاءة المنطقة من إدخال صرف صحي وتمهيد طرق، للتيسير على المواطنين، ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى القيام بدهان المباني في المنطقة لتعطى شكلا جماليا النسق الحضاري للشوارع.

كما تفقد الوفد البرلماني والمحافظ حديقة الخالدين بمدينة الإسماعيلية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد حديقة المعرفة، وشهد وفد لجنة الإدارة المحلية افتتاح محافظة الإسماعيلية للحديقتين وفتحهما للمواطنين.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.