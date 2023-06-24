روسيا تسعى لحل الأزمة القائمة حول ممر لاتشين

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم "موسكو" مواصلة بذل كل جهد مُمكن، لحل الأزمة القائمة حول ممر لاتشين من خلال اتصالاتها مع أرمينيا وأذربيجان، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قالت زاخاروفا في بيان "إن الجانب الروسي سيُواصل بذل جهود مُكثفة لحل الوضع حول ممر لاتشين في اتصالاته مع باكو ويريفان".

وأضاف البيان: "نُكرر رسالتنا للجانبين بشأن أهمية الامتثال الصارم للاتفاقات الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، والتمسك بضبط النفس وفهم مسؤوليتهما عن ضمان الأمن في منطقة ممر لاتشين".

موسكو مُستعدة لتقديم المساعدة الاستشارية:

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تُلاحظ أهمية العمل على ترسيم الحدود الأرمنية الأذرية من قِبل اللجنة المُختصة بترسيم الحدود، مُعربة عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة الاستشارية، في هذا الشأن، وفقًا للبيان.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حُكمًا في 22 فبراير الماضي يُطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الخارجية قدمت احتجاجًا "للترويكا" الغربية بشأن الخطط المزمعة تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع.

وقالت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي"، يوم الجمعة: "بالفعل عقد في القاهرة يومي 13 و14 يونيو اجتماع فريق عمل للخماسية النووية المختص بالعقائد والمخاطر الاستراتيجية على مستوى الخبراء".

وأوضحت أنه "جرى في هذا الإطار استمرار مناقشة القضايا المرتبطة بعقائد الدول النووية والبحث عن سبل لتخفيف المخاطر الاستراتيجية القائمة".

وتابعت: "كما أشار في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فإننا استفدنا من هذه المنصة لنقدم للترويكا الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) احتجاجًا حازمًا بشأن الخطط لتسليم طائرات "إف 16" القادرة على حمل أسلحة نووية، لنظام كييف. وأشرنا إلى ما تحمل هذه الخطوة في طياتها من مخاطر زعزعة الاستقرار، التي من شأنها أن تُؤدي إلى تصعيد خطير".

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن دول الغرب تدرس إمكانية تدريب طيارين عسكريين أوكرانيين على قيادة مُقاتلات قاذفة "إف-16" في رومانيا، ويُرجّح تولي الشركة المصنّعة "لوكهيد مارتن" للعملية.