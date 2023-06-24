شكرا لقرائتكم خبر عن عبير العريان لـ "صالون التنسيقية": يجب إصدار قانون موحد للعنف وصندوق رعاية للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم شيء هو التماسك الأسري فهو يقوي المجتمع، مضيفة أن إنهيار المجتمع يبدأ بإنهيار الأسرة، والحرب الآن تهدف إلي هدم الأسر، ولذلك يجب علينا العمل على عودة الاحترام في المجتمع لأن الشارع أصبح مهزوزًا بكمية العنف الموجودة فيه وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التي ساعدت علي زيادة العنف الأسري، مثل تدني مستوى الثقافة والظروف الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني "العنف الأسري.. الأسباب وسبل المواجهة".

وأضافت أن العنف الإلكتروني بدأ يغزو الأسر المصرية نظرًا لسهولة دخوله المنزل، وهو يسبب عزلة بين أفراد المجتمع ككل وهناك بعض الألعاب الإلكترونية تولد العنف لدي الأطفال.

وأكدت عضو التنسيقية، على ضرورة إصدار قانون موحد للعنف يحتوي على تعريف واضح ومحدد للعنف ويكون لكل جريمة عقوبة واضحة ويجب توعية المجتمع بضرورة الإبلاغ عن حرائم العنف، كذلك ضرورة وجود صندوق رعاية الأسرة وتأمين إجتماعي للأسر وللمرأة وللأطفال.

أدار الحوار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون؛ النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإعلامي لؤي الخطيب، الكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.