شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مكتسبات استضافة وكالة الفضاء الأفريقية بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مجلس النواب، خلال جلساته العامة بالأسبوع المنقضي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، والتي تهـدف إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية فى مجال الفضاء.

كما تسعى لتعزيز أنشطة توظيـف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتهـا مـن أجـل الإسراع فى عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الأفريقى، وتتمثل أبرز مكتسبات الاستضافة في:

-دعـم صـناعة الفضاء في مصر، بما سيكون لها دور بارز فـى دعـم الاقتصـاد القـومي.

-دعـم وتنشيط الصناعات الصغيرة، والمرتبطـة بتكنولوجيـا الفضـاء.

-ستسهم بيانـات الأقمـار الصناعية لوكالـة الفضاء الأفريقية في تحقيـق أهـداف التنميـة المستدامة وأجندة أفريقيـا.

-تنفيـذ السياسـة والاستراتيجية الأفريقيـة فـي مجـال الفضاء بتوظيف تكنولوجيات الفضاء.

وكانت قد وقعت مصر والاتحاد الأفريقي اتفاقية استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، وكانت مصر قد تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقي لاستضافة مقر الوكالة، ووفق على الطلب أثناء القمة الأفريقية في فبراير عام 2019.