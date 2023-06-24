شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: ورش عمل للشباب بالحوار الوطنى لصياغة توصيات ملف ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار اكتسبت على مدار الفترة الماضية زخم يوما بعد يوم، وحققت مردود إيجابي كبير في كافة الطبقات المجتمعية، مشيرا إلى أن الحضور بجلسات الأسبوع الأخير أكبر شهادة على ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مصغرة، خلال الأيام القليلة القادمة، لصياغة التوصيات الخاصة بجلسة ملف ريادة الأعمال، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

واعتبر المقرر المساعد للجنة الشباب، أن الحوار الوطني بدأ ينتشر في الكثير من مفاصل ومسارات الدولة المصرية ويتم متابعته بقوة من الفاعلين في المشهد العام، ونتائجه ستحقق كثير من المطلوب والمستهدف من المشاركين، مؤكدا أن لجان الحوار الوطني تسير بمستوى جيد، وكافة المداخلات بالجلسات أثرت الحوار ومخرجاته والجميع من إدارة الحوار الوطني على قدر كبير من المسئولية.

وأضاف أن الحوار الوطني يسير بوتيرة تتوافق مع متطلبات الشارع المصري، مشددا أن لجنة الشباب تابعت عدد من الملفات المهمة والجلسة المقبلة سيكون بها موضوعات غاية الأهمية والتي من المنتظر أن تكون بعد انتهاء الامتحانات للجامعات، لنشهد مناقشة موضوع مثل التمكين السياسي أو الاتحادات الطلابية، ونعمل على الاستعداد الجيد لهذه الجلسات.