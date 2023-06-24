شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تستعرض أبرز مبادرات الدولة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهجت القيادة السياسية منذ عام 2014 مجموعة من التطبيقات والتحركات السياسية التى استهدفت معالجة الخلل الذى واجه تمكين الشباب قبل ذلك، وحرصت على الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى من جهود الدولة في هذا الشأن.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية أضفت حماية واهتمامًا خاصًا بتمكين ورعاية الشباب، ومن بينها كانت ملفات التمكين الاقتصادى، وتتمثل أبرز الجهود فى:

1- مبادرة ابدأ: انطلقت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، لتحقيق 3 أهداف أساسية، وهي توفير فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

2- مبادرة "مشروعك": يقدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بوزارة التنمية المحلية قروضًا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، وساهم المشروع منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ ما يقرب من 190 ألف مشروع بقروض 22,6 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل.

كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع عام 2016، مبادرة تضمنت تكليف البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.

3- تشجيع الشباب بمنح أراضي بالمجان لمحافظات الصعيد: قامت الدولة المصرية بمنح أراضي كاملة المرافق بالمجان لمحافظات الصعيد من بني سويف حتى أسوان تشجيعًا للشباب والمستثمرين، ووضعت خطة مستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية لخلق فرص عمل للشباب.

وكذلك وضعت خطط لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الحرف اليدوية التي تنتشر بالصعيد.

4- تدشين مشروع “إمكان” لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر: ويهدف المشروع إلى تنويع وسائل تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص المحلى وتعزيز فرص تشغيل الشباب.

وقد عرضت محافظة الأقصر 56 فرصة استثمارية صناعية بالمحافظة في نوفمبر 2017 عبر فعاليات مؤتمر "استثمر في الأقصر – إيجاد الفرص الصناعية".