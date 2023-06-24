قانون جديد يسهل الهجرة للعمال المهرة إلى ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة في حين يعاني أكبر اقتصاد في اوروبا من نقص مزمن في الايدي العاملة في عدد من الصناعات، وفق سكاي نيوز عربية.

وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء.

وفي نهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.

وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.

وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية.

وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار مؤكدا أن نقص العمال واحد من "المشاكل الملحة" التي تواجه ألمانيا.

وقال في بيان "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة... في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".

من جهة أخرى، انتقد نواب من المعارضة هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ في حديث لمجموعة "ار ان دي" الاعلامية أن الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء".

وطالبت منظمات العمل منذ وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي يقطنها 84 مليون شخص.

وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أشارت في وقت سابق هذا العام إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير وبأن نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.