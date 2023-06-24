شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد: 14 مبادرة رئاسية للصحة قدمت 132 مليون خدمة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة حرصت خلال الـ10 سنوات الماضية، على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن الدولة وضعت العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية؛ وذلك لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن مثل: الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية من عام 2015-2020، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من 2021-2032، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020.

وقدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري والتي بلغت 14 مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية، قدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه.

وتمثلت أهم تلك المبادرات فى:

-المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية”100 مليون صحة”: أُطلقت في عام 2018 بتكلفة 7 مليارات جنيه للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون شخص، وتقديم العلاج مجانًا.

-التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي وعلاج نحو 4 ملايين مواطن. وقد قدمت الدولة المصرية عام 2021 ملفها كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، وأعلن الرئيس السيسي عن أن مصر ستعلن خلوها من فيروس سي طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

-المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار: أُطلقت عام 2018 لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

-المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة: وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها حتى عام 2022 حوالي 2مليونين و650 ألفًا و793 طفلًا حديث الولادة.

-المبادرة الرئاسية "نور حياة" أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها أكثر من مليون مستفيد.

-المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس: أُطلقت عام 2019 وبلغ عدد الذين تم فحصهم ضمن المبادرة حتى عام 2022 حوالي 9 ملايين و455 ألفًا و510 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية.

-مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية: انطلقت عام 2019، وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانًا، بداية من سن 18 عامًا.

-المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: انطلقت في عام 2020، وفي ضوء المبادرة تم فحص أكثر من مليون و400 ألف مواطن بالمجان حتى فبراير 2022.