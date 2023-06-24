شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: ورش عمل لصياغة توصيات ملفات لجان الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجان النوعية بالحوار الوطني ستعمل على عقد ورش عمل بداخلها خلال الفترة الحالية لصياغة توصياتها بشأن الملفات التى جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف عبد القوى فى تصريحات له، أنه سيتم التنسيق عقب عيد الأضحى المبارك بشأن موعد استئناف مناقشات الحوار الوطني من جديد، حيث شهدت الجلسات حالة من الزخم غير المسبوق ورغبة في الحضور من كافة القامات السياسية والاقتصادية والفكرية بالدولة، موضحا أن الحضور وصل في بعض الجلسات لما يقرب من ١٠٠ مشارك، معتبرا أن ذلك يؤكد حالة التفاعل التي عكسها الحوار الوطني والحراك للتعبير عن الرؤى والأفكار المختلفة، سعيا لتحقيق المزيد من المساحات المشتركة التي تسهم في الوصول لأرضية وطنية تخدم البلاد والمواطن.

وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل والإيجابية لدى كافة المشاركين بشأن نتائج الحوار الوطني وتحولها لواقع ملموس، خاصة في ظل الاهتمام البالغ من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب بشأن الحوار الوطني، والذي منح المشاركين دفعة قوية لمواصلة الطريق الذي تم تدشينه في ترتيب أولويات العمل ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن حديثه كان علامة مضيئة لنجاح الحوار، ورد قاطع على أى من يشكك في الحوار وجديته، خاصة وأن الداعي للحوار وصاحب المبادرة.

وكان الأسبوع الرابع للجلسات قد شهد جدول أعمال شمل بالمحور السياسي قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما انعقد المحور الاقتصادي، الثلاثاء لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية في (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وناقش المحور المجتمعي، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.