انت الان تتابع خبر أبرزها كلاسيكو الجوية والزوراء.. 5 مواجهات "قوية" بممتاز الكرة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويواجه فريق الديوانية نظيره نوروز، على ملعب الزوراء بتمام الساعة الخامسة عصراً.

ويلاعب الحدود، فريق كربلاء، على ملعب الشعب الدولي بذات التوقيت، أي بخامسة عصراً.

بدوره، يلاقي نفط ميسان خصمه الكهرباء على ملعب ميسان الأولمبي، كذلك في نفس توقيت المباريات السابقة.



ويتجه فريق القاسم، هو الأخر، نحو ملعب كربلاء الدولي لمواجهة فريق دهوك، بتمام الساعة 7:30 مساءً.

أما أغلب أنظار الجماهير العراقية فتتوجه نحو المباراة الأهم والكلاسيكو المثير الذي يجمع القوة الجوية بزوراء، على ملعب الشعب الدولي، بتمام الساعة 9:30 مساءً.