انت الان تتابع خبر عواصف عربية تتذيل القائمة.. أفضل وأسوأ 10 مدن ملائمة للعيش لعام 2023 والان مع التفاصيل
وفيما يلي أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:
1. فيينا، النمسا
2. كوبنهاغن، الدنمارك
3. ملبورن، أستراليا
4. سيدني، أستراليا
5. فانكوفر، كندا
6. زيوريخ، سويسرا
7. كالغاري، كندا
7. جنيف، سويسرا
9. تورونتو، كندا
10. أوساكا، اليابان
10- أوكلاند، نيوزيلندا
في المقابل، حلت 3 مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، وفقا للتقرير.
وأخيرا العاصمة السورية دمشق، التي تعد دائما واحدة من أقل المدن مرتبة في الاستطلاع، والتي لم تشهد أي تحسن في نتائجها المتعلقة بصلاحية العيش هذا العام.
وفيما يلي أسوأ 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:
164. دوالا، الكاميرون
165. كييف، أوكرانيا
166. هراري، زمبابوي
166. دكا، بنغلاديش
168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة
169. كراتشي، باكستان
170. لاغوس، نيجيريا
171. الجزائر العاصمة، الجزائر
172. طرابلس، ليبيا
173. دمشق، سوريا
وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته ما بين 13 فبراير و12 مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية.