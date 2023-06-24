شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يعلن عن كلمة مرتقبة للرئيس بوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه كلمة بعد قليل، في أول ظهور بعد إعلان مجموعة فاغنر العسكرية التمرد.

ويترقب عالم كلمة بوتين لبيان موقفه من الصراع بين قائد فاغنر الذي يعلن ولائه للرئيس الروسي ويقول إن قادةة الجيش خدعوه بالأكاذيب لشن العملية العسكرية في أوكرانيا، وبين وزير الدفاع سيرغي شويغو، وفاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة.

وفي أعقاب اتهامه للجيش بقصف مواقع قواته في أوكرانيا دعا رئيس يفغيني بريغوجين فاغنر الروسيين إلى التمرد على قادة الجيش.

وصباح اليوم السبت قال بريغوجين إنه يسيطر على مدينة روستوف وهي مقر بارز لقيادة العمليات الروسية في أوكرانيا.

وتعهد قائد فاغنر القريب من بوتين بتدمير كل ما يقف في طريقه نحو العاصمة من أجل تطهير البلاد من "الخونة" في إشارة لقادة الجيش.

ونفى الجيش الروسي هذه الاتهامات وبدأ السلطات في روسيا تحريك دعوى جنائية ضد بريغوجين.