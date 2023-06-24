انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال متهم سرق 6 آلاف دولار و35 هاتفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 6 آلاف دولار أمريكي، و35 جهاز موبايل مختلفة الأنواع من داخل محل ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".وأضافت: "بعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير، تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بسرقة المبلغ وأجهزة الموبايل".

وأشار البيان الى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

