انت الان تتابع خبر مواقع التواصل تتداول "نصب الدجاجة" في العراق.. ماذا قالت عنه؟ (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المتداولة تعود لنصب مقام في محافظة كربلاء يعود لشركة (صحارى كربلاء) لإنتاج البيض والدجاج الواقعة بعيداً عن مركز المحافظة بالقرب من مصفى كربلاء، حيث زار أحد متطوعي فريقنا الموقع وقام بالتقاط عدة صور للنصب".



وتابع، "أي أن النصب لا يعود لعمل حكومي في مدينة السماوة كما تم الادعاء من قبل بعض الناشرين".