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مواقع التواصل تتداول "نصب الدجاجة" في العراق.. ماذا قالت عنه؟ (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الصورة المتداولة تعود لنصب مقام في محافظة كربلاء يعود لشركة (صحارى كربلاء) لإنتاج البيض والدجاج الواقعة بعيداً عن مركز المحافظة بالقرب من مصفى كربلاء، حيث زار أحد متطوعي فريقنا الموقع وقام بالتقاط عدة صور للنصب".

وتابع، "أي أن النصب لا يعود لعمل حكومي في مدينة السماوة كما تم الادعاء من قبل بعض الناشرين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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