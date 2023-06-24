انت الان تتابع خبر الأولى على مستوى العالم.. بابل تسجل براءة اختراع خاصة بذوي العسر الكتابي (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق رياض هاتف عبيد الخفاجي، إن براءة الاختراع التي سجلت في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في تخصص العلوم الإنسانية بمجال التربية وعلم النفس، لا سيما طرائق تدريس اللغة العربية، موضحاً أن الجهاز المبتكر يمكنه العمل بعد وضعه على طاولة قريبة ومناسبة لوضع يد المتدرب مع ربطه بكيبل بيانات بجهاز الكومبيوتر الذي يتم من خلاله إعطاء الأوامر بالكتابة مع ربط الجهاز بشاحنة 12 فولت لتغذيته بالطاقة الكهربائية اللازمة، وبعد الانتهاء من عملية التوصيل يتم بعد ذلك تشغيل الكومبيوتر واستخدام برنامجين منصبين مسبقاً على الحاسبة، الأول لعمل الكتابة المطلوبة واسمه ( Inkscape )، والثاني يستخدم لإيصال ما تم تصميمه إلى الجهاز واسمه (Benbox ) .وأفاد بأن البرنامج الأول (Inkscape ) يعمل على تحويل ما يتم تصميمه أو كتابته من قبل المدرب إلى ( G _code)، أي يتم خزن نماذج الكتابة على شكل كود برمجي يولده البرنامج ليتم استدعاؤه في البرنامج الآخر وإرساله إلى الجهاز، وبعد أن تم تحضير النماذج يفتح البرنامج الثاني (Benbox) لإعطاء الإيعازات بالكتابة عن طريق الجهاز، ليتم بعد ذلك وضع يد الطالب المتدرب لعسر الكتابة في داخل الجهاز على مسند بشكل حرف ( ل) مع وجود قلم معلق بخيط، أو قلم رصاص حر وفي بداية الخيط يوجد محرك صغير يتحكم بإنزال وسحب القلم عند الكتابة .

وأشار الخفاجي إلى أن الاختراع تم بمشاركة الدكتور حيدر طارق كاظم والدكتور مدين نوري طلاك والدكتور محمد شاكر ناصر والمهندس محمد يوسف محمد والباحث فراس نعمة مهدي، بحسب الصحيفة الرسمية.

يذكر أن عسر الكتابة يعد إحدى إعاقات التعلم التي تؤثر في اكتساب مهارات الكتابة والتعامل مع القلم، وهو اضطراب عصبي يمكن أن يصيب الأطفال أو البالغين على حد سواء ويجعلهم يكتبون نصوصاً غير مفهومة أو كلمات خاطئة.

