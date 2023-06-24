شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على قرى فلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية في بيان السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، والامتناع عن اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمحاكمة المتسبب في التصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.



وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف تصاعد التوتر، والدفع لاحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وبوضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.