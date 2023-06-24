شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة المشتركة الإماراتية البيلاروسية تعقد دورتها السادسة في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا اجتماعاتها في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث ترأس الاجتماع من جانب الإمارات وزير دولة ومن الجانب البيلاروسي أحمد الصايغ، رئيس الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية ديمتري بانتوس.

حضر اجتماعات اللجنة سفير الإمارات لدى بيلاروسا إبراهيم محمد المشرخ، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتورة فرح الزرعوني، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.



ودار النقاش حول التعاون في المجال الاقتصادي ولا سيما التطورات في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار، والتعاون المصرفي، والتعليم والثقافة والأمن السيبراني والزراعة والغذاء.



واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات وبيلاروسيا، وأكدا الحرص المشترك على توسيع الشراكة البناءة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



وأشار الصايغ إلى أهمية الاستفادة من عقد اجتماع اللجنة المشتركة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتوسيع الشراكة البناءة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اللجنة المشتركة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة لعقد اللجنة، وشددا على أهمية استدامة الحوار بين الجهات المعنية في البلدين والقطاعين العام والخاص.