شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الاتحاد للطيران" تشغل رحلات إضافية خلال موسم الحج والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي شعيب النجار، تشغيل رحلات إضافية غير مجدولة إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج الحالي لتلبية الأعداد الكبيرة من الحجاج.

وقال مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي شعيب النجار، إن "الناقلة كثفت جهودها لضمان رحلات ميسرة للحجاج، وسط طلب قوي على السفر لأداء الفريضة من وجهات الشرق الأقصى مثل جاكرتا وإسلام آباد وكراتشي ومومباي".



وأضاف النجار أن "الاتحاد للطيران، لديها رحلات عادية مجدولة إلى ثلاث وجهات في المملكة العربية السعودية وهي الدمام وجدة والرياض وتستخدم الناقلة طائراتها من طرز "بوينغ B787" لرحلاتها إلى المملكة، إضافة إلى تشغيل رحلات طيران خاصة إلى جدة استمرت حتى 22 يونيو (حزيران) الجاري لتوفير خيار سفر مريح وضمان وصول الحجاج للأراضي المقدسة في أول الموسم.



وأرجع النجار الطلب القوي على السفر للحج على متن الناقلة إلى الموقع الجغرافي المتميز وتوقيت رحلات "الاتحاد للطيران" المجدولة للمسافرين المحليين أو مسافري الربط، فضلًا عن تشكيل فريق في مطار أبوظبي للترحيب بالحجاج وتلبية متطلبات سفرهم سواء كان الحجاج الذين يبدأون رحلتهم من الإمارات أو مسافرين عبور قادمين من وجهات أخرى من شبكة وجهاتنا.



وذكر أن "الاتحاد للطيران" خصصت عددًا من المنافذ في مطار أبوظبي الدولي لتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج، مشيرًا إلى أن موسم الحج هذا العام سيكون استثنائيًا خاصة مع رفع السلطات السعودية للقيود المتعلقة بفيروس “ كوفيد-19”.