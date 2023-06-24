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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد

معروض: 148.250

مطلوب: 146.250

الجنوب

معروض: 148.250

مطلوب: 146.250

الشمال

معروض: 148.250

مطلوب: 146.250

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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