بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلي روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

حذرت وزارة الخارجية البريطانية ، اليوم السبت ، رعاياها من خطر السفر إلي روسيا ، وذلك بعد تحركات لمجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة.



وقالت الخارجية البريطانية ، حسبما أفادت قناة " فرانس 24 "، " إن هناك تقارير عن توتر عسكري في منطقة روستوف ويوجد خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أنحاء البلاد" ، محذرة من نقص في الخيارات المتاحة لرحلات الطيران للعودة إلى المملكة المتحدة".

العصيان المسلح

تتسارع التطورات المتعلقة بالتمرد المسلح الذي أعلنه قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ومازالت الأحداث جارية، وبالتالي فإن ردود الفعل الدولية مازالت تظهر تدريجيا، وفيما يلي أبرز ردود الفعل حتى اللحظة:

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.

وقال البيت الأبيض "نراقب الوضع في روسيا وتم إطلاع بايدن على تحركات فاغنر ضد قيادة الجيش الروسي".

كييف: ما يحدث مجرد بداية

في تعليق لها.. قالت الرئاسة الأوكرانية إن ما يحدث في روسيا بالوقت الحالي هو فقط البداية.

ووصف مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم السبت، ما يحدث في روسيا بأنه "مجرد بداية".

وكتب بودولياك على تويتر "الشقاق بين النخب جلي للغاية. الموافقة والتظاهر بأن كل شيء مستقر لن يفلحا".

وأردف "لا بد أن يخسر طرف ما بكل تأكيد: إما بريغوجين.. أو القوى ’المناهضة لبريغوجين‘".

علامة على انهيار النظام

من جهته، قال أندريه يوسوف، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاوكراني اندريه يوسوف أن الأحداث في الاتحاد الروسي هي علامة على انهيار النظام الحاكم.

واضاف يوسوف "بادئ ذي بدء، من الضروري أن نفهم أننا نتحدث عن صراع ومواجهة روسية داخلية، وهي نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الإجرامي لنظام بوتين ضد أوكرانيا".

بريطانيا: ما يحدث أكبر تحد للدولة الروسية

وفي لندن، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما يحدث (في روسيا) يمثل أكبر تحد للدولة الروسية في العصر الحديث.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن "ولاء القوات الروسية خاصة الحرس الوطني هو ما سيحسم شكل الصراع".

الإليزيه: ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب

قال القصر الرئاسي في فرنسا اليوم السبت إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.

وقال الإليزيه "تركيزنا لا يزال على دعم أوكرانيا".

بولندا تراقب الأوضاع

وفي وارسو، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفا أن وارسو تراقب الموقف.

وكتب دودا على تويتر "فيما يتعلق بالموقف في روسيا، أجرينا هذا الصباح مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ومع الحلفاء أيضا".