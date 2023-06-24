أمريكا حريصة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة حريصة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين.

الولايات المتحدة والصين

وأشار كيربي في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تتحدث بوضوح شديد عن المخاوف والتحديات التي تمثلها الصين.

وقال "لا نخجل من التحدث بوضوح عن بعض المخاوف والقضايا التي تتعلق بالصين والتحديات التي تمثلها والطريقة التي تتعامل بها مع تلك التحديات والطبيعة المعقدة للعلاقات التي تجمع بلدينا، لكن تلك العلاقات مهمة لقد سمعتم الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن ذلك، حيث أنها واحدة من أكثر العلاقات الثنائية أهمية في العالم اليوم.. ومن المرجح أن تستمر أهميتها في المستقبل كذلك.

وأضاف كيربي قائلا "لهذا السبب كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين مهمة، نحن نجري مناقشات بصورة مستمرة مع الصين، لكن الأهم هو إننا نريد التأكد من أنه يمكننا إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة.