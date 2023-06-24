شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات برلمانية لـ"الحكومة" للنهوض بالوعى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، طلبات إحاطة متعلقة بملف الوعي، ومحدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط.

وبعد مناقشات مستفيضة، أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار 3 توصيات للنهوض بالوعي المصري، وجاءت هذه التوصيات كالتالي:

أولا: الاستفادة من القنوات الإقليمية كأداه للتنوير والتثقيف وذلك بالوصول إلى الموهوبين والمبدعين بالمحافظات وقراها.

ثانيا: إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة من خلال قيام وزارة الثقافة بتقديم مقترح بتعديل تشريعي بإعادة صياغة القانون رقم (138) لسنة 2017 الصادر بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة بما يمكنه من وضع آليات ووسائل تتيح له تنفيذ التوصيات الصادرة عنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ثالثا: التعاون الكامل بين وزارات" الثقافة، الهيئات الاعلامية، التعليم، الشباب، الاتصالات " فيما يتعلق بنشر الوعى والارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية المصرية، ومواجهة الفكر المتطرف ، والتنويه الى أنه لن يكون هناك أى تأثير فى الواقع الثقافى إلا بتعاون الوزارات المعنية.