شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تشارك فى قافلة طبية علاجية متخصصة فى طب الأسنان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مؤسسة حياة كريمة في قافلة طبية علاجية متخصصة في طب الأسنان نظمتها كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لأهالي قرية أبو الحديد بمحافظة الجيزة، وتم الكشف على أكثر من 200 شخص، وتحويل بعض الحالات لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

وشملت القافلة جانب توعوي وتثقيفي للأطفال الموجودين عن أهميه وكيفية العناية بالأسنان.