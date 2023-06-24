شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنع العنف في حالات النزاع.

واستعرض اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين.



وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، واللورد طارق أحمد، تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر حولها، وناقشا ملف حماية المدنيين في مناطق النزاعات وأهمية توفير الدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لهم.



واستعرض الوزيران، التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، وتطرقا إلى أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، واللورد طارق أحمد، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والمملكة المتحدة، والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف القطاعات.