شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على روح الشيخ زايد.. شؤون الحجاج يوزع 25 ألف وجبة في المدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، 25 ألف وجبة طعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة، وذلك على روح المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وسيواصل الفريق توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في المملكة.



وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس المكتب، أن الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية تُحفظ وتسلّم تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع ضمان توصيلها إلى الحجاج، دون عناء