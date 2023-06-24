شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسى يهدد باتخاذ إجراءات "قاسية" ضد المشاركين في التمرد المسلح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات "قاسية" ضد المشاركين في التمرد المسلح في جنوب روسيا ووصفه بأنه "خيانة" للدولة.

ودعا بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي، المشاركين في التمرد المسلح إلى التراجع عن المشاركة في ممارسات إجرامية وعدم ارتكاب أخطاء قاتلة..واصفًا ما يحدث بأنه "خيانة وطعنة في ظهر القوات المسلحة" الروسية.

وذكر أن "من يقود التمرد يدفعون روسيا إلى حرب أهلية والهزيمة والاستسلام"..مضيفا أن "الغرب كرس قدراته الاقتصادية والعسكرية والإعلامية كافة ضد روسيا".

ووعد بوتين باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة "بالدفاع عن روسيا وحماية النظام الدستوري وأمن المواطنين وحريتهم" قائلا إن "الواقفين وراء التمرد خانوا روسيا وسيتم إنزال العقاب بهم".

وأكد أن السلطات ستعمل على إعادة النظام في إقليم (روستوف) جنوبي روسيا وسيتم اتخاذ إجراءات "حاسمة" لتطبيع الوضع واصفا في الوقت نفسه الوضع هناك بأنه "صعب".

وتابع بوتين "أننا سنحمي شعبنا ودولتنا من أي خطر بما في ذلك الخيانة لأن ما نواجهه الآن هو خيانة للدولة دوافعها طموحات وأغراض شخصية".

وكانت النيابة العامة الروسية أقامت دعوى جنائية ضد رئيس مجموعة ( فاغنر ) يفغيني بريغوجين بتهمة قيادة تمرد مسلح.