شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صرف حزمة منافع سكنية جديدة للمواطنين في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتوجيهات من رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، اعتمد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات درهم، استفاد منها 1،807 مواطنين ومواطنات في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل الحزمة منح مساكن جاهزة لذوي الدخل المحدود بقيمة مليار درهم، وصرف قروض سكنية مختلفة للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم.

ويأتي صرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية خلال عام 2023 تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي على نحو يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.

6 مليارات درهم

وبهذه الحزمة الجديدة، ترتفع القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت للمواطنين في أبوظبي خلال عام 2023، إلى نحو 6 مليارات درهم، استفاد منها 3،607 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.