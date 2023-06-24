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طهران ترد على واشنطن حول دورها في أزمة أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، كررت هذه الدول ادعاءاتها، وزعمت أن إيران أرسلت طائرات دون طيار إلى روسيا في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وذكرت الممثلية الإيرانية في البيان، أن "مواقف وأقوال السفير الأمريكي، هي عرض سياسي يسعى إلى تشويه سمعة إيران".


وأضافت أن إيران كررت مرارا وتكرارا أنها ليست متورطة في هذه الأزمة.

وأكدت أن كل جهود إيران تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن وحل الأسباب الجذرية لها من أجل تحقيق سلام دائم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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