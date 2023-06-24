المُستوطنون الإسرائيليون يواصلون عدوانهم على قرى رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - واصل المستوطنون الإسرائيليون، اليوم السبت، عدوانهم على القرى الفلسطينية في محافظة "رام الله" الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة، ووفر جيش الاحتلال الحماية لهم، وذلك بعد أسبوع متواصل من الانتهاكات في كافة أنحاء المُحافظة، قوبل بإدانات إقليمية ودولية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من السكان البدو بقرية "المغير" شرق رام الله، وهدم المستوطنون ست خيام، فيما اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة من المُعتدى عليهم.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين أصابوا مُسنًا يبلغ من العمر 80 عامًا برضوض، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وكان المستوطنون قد هاجموا قرى وبلدات في شمال وشرق وغرب رام الله على مدار الأسبوع الماضي، وكان الهجوم الأكثرعدوانية في بلدة "ترمسعيا" الشمالية، حيث أحرقوا 30 منزلًا و60 سيارة على الأقل، وأسفرعدوانهم عن استشهاد مواطن فلسطيني، ويشار إلى أن غالبية سكان بلدة "ترمسعيا" يحملون الجنسية الأمريكية إلى جانب الهوية الفلسطينية.

وفي سياق متصل أعلن أطباء فلسطينيون، اليوم السبت، استئصال عين طفل (5 أعوام) إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت قرب قرية بزاريا شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقال الأطباء في مُستشفى "النجاح" بمدينة نابلس، إنه تم استئصال عين الطفل خالد أكرم خالد ملالحة، الذي أصيب وهو داخل سيارة والده.

شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيًا بزعم إطلاق النار:

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص حراس أمن إسرائيليين بعد أن خاض اشتباكًا معهم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطيني وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، وفتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

وأشارت القناة، إلى أن حراس الأمن بالمكان ردوا على مصدر النيران وقاموا بتصفية المنفذ.

ووفقًا لمزاعم الشرطة الإسرائيلية فإنه في حوالي الساعة 02:40 وصل إلى حاجز قلنديا بمنطقة القدس، شاب من المناطق الفلسطينية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن الموجودة في المكان، مما أدى إلى إصابة "حارس أمن مدني" بجروح طفيفة، وقامت قوات الأمن بالرد على إطلاق النار وتحييد الشاب، ولاحقًا أُعلن عن مقتله وتم ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.

وأشارت إلى أن الشاب وصل مشيًا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن الموجودة في مكان الحادث، ونتيجة لذلك، أصيب "حارس أمن " كان يعمل في المكان بجروح طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين)، حيث تمت إحالته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هداسا عين كارم".