شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان توزع 3 أطنان لحوم و3 آلاف كرتونة و200 مشروع اقتصادى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير ظهر اليوم، احتفالية لتوزيع 3 أطنان لحوم و3 آلاف كرتونة مساعدات اجتماعية و200 مشروع اقتصادي بمحافظة بني سويف.

حضر الاحتفالية التي تقام تنفيذا لبروتوكول تعاون جمع المؤسسات الثلاث تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كل من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والنائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ويوستينا ثروت عضو مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة، ومحمود فؤاد نائب المدير العام لجمعية الأورمان.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف الشكر للمؤسسات الثلاث على ما يبذلونه من جهد لخدمة أهالي محافظة بني سويف، مؤكدا أن الفترة المقبلة هناك العديد من مبادرات الخير التي ستنفذ على أرض المحافظة.

وعبر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بهذه المبادرة التي تستهدف شقين في غاية الأهمية، الأول تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن فتح باب رزق كل شهر لعدد 200 أسرة، بتوفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل.

وأكد أبو هشيمة، أن هذه الفعالية ستتكرر كل شهر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه هناك عدد آخر من المبادرات الخيرية التي سيتم تنفيذها في محافظة بني سويف خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه يفخر بهذا التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، في محافظة بني سويف، وذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

موضحأ، أنه تم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية حددت الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، فضلأ عن عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

ومن جانبها، قالت يوستينا ثروت، إن مؤسسة حياة كريمة في مبادرة الأولى من نوعها جمعت شركاء النجاح بهدف تعزيز مظلة الحماية من خلال توفير مواد غذائية جنبًا الي جنب مع توفير فرص للتمكين الاقتصادي، ويعتبر هذا النهج في العمل التنموي هو السبيل الأساسي لمساعدة الأسر بشكل إنساني للتخارج من الفقر.



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