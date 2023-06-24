انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل الأولمبي المتوج بغرب آسيا ويكشف عن توجيهات رياضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "هنّأ لاعبي المنتخب الذين أسهموا في إدخال الفرحة على قلوب أبناء شعبنا، مبيناً أن تكريم المنتخبات، في مختلف المجالات الرياضية ، رسالة اهتمام من الحكومة، كما يمثل منهجاً وتوجهاً حكومياً لإيماننا بأهمية الرياضة ، مشيراً إلى أن استضافة البطولات تدلّ على استقرار الدول وقدرتها على تنظيم البطولات الرياضية التي تمثل وسيلة تواصل بين الشعوب، وليست مجرد هواية".وأكد السوداني "صدور توجيهات مباشرة إلى وزير الشباب والرياضة لدعم المنتديات الشبابية والرياضية في جميع مناطق العراق، منوهاً بأن الرياضة تحتل مكانةً خاصة عند العراقيين، وهو ما يدفع الحكومة لبذل الكثير من أجل الرياضة، مؤكداً أن المنتخبات الوطنية التي حققت إنجازات باهرة، ستتمكن من خلال الدعم أن تضع الكرة العراقية على منصات التتويج".

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، شكره لرئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي يقدمه للرياضة العراقية بمختلف مجالاتها، وبالخصوص كرة القدم، كما عبر مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل عن امتنانه لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال والاهتمام المتميز الذي يبديه سيادته بالرياضة والكرة العراقية، وفق البيان الحكومي.

