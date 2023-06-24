بعد انقلاب قوات فاغنر.. بوتين يوقع قانونا يسمح باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية

الشارقة - اميمة ياسر - صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة فى البلاد لمدة 30 يوما، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على حالة العصيان المسلح الذى أعلنته قوات فاجنر.

من ناحية أخرى، تتسارع التطورات المتعلقة بالتمرد المسلح الذي أعلنه قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ضد القوات المسلحة الروسية، مما دفع الرئيس فلاديمير بوتين للتدخل.

وكان قائد قوات فاغنر قال في وقت سابق إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وسيطرت قوات فاغنر، في وقت سابق اليوم السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.

وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.

وقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.

وقالت الوزارة لمقاتلي فاغنر: "تم خداعكم وجركم إلى عملية إجرامية وسنضمن سلامتكم".

بوتين يتدخل

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف، في كلمة موجهة للأمة اليوم السبت، ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين في كلمة له، اليوم السبت، موجهة للأمة إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاغنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاغنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

أول رد فعل من قوات فاغنر

في أول رد فعل لمؤسس قوات فاغنر، وصف يفغيني بريغوجين خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مخيب للآمال".

وجاء في بيان منسوب لمجموعة فاغنر، نشر على موقع تلغرام، أن "بوتين اختار الطريق الخطأ" مضيفا بصيغة التهديد "وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد".