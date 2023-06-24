انت الان تتابع خبر بعد عصيان "فاغنر".. بوتين يعلن تطبيق القوانين العرفية لمدة 30 يوما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام روسية ان "قرار الرئيس بوتين جاء ردا على حالة العصيان المسلح الذي أعلنته قوات فاغنر".

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية".



وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت: "إن تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوات لبدء نزاع أهلي مسلح على أراضي روسيا الاتحادية، وهي طعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية".