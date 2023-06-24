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وفاة شاب داخل صالة لكمال الأجسام في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً في العشرينات من العمر توفي داخل صالة لكمال الأجسام في منطقة سوق سوادي ضمن قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".

وأشار إلى "نقل جثة الشاب إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة الملابسات"، مبيناً أن "هناك ترجيحات بأن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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