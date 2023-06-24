انت الان تتابع خبر وفاة شاب داخل صالة لكمال الأجسام في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شاباً في العشرينات من العمر توفي داخل صالة لكمال الأجسام في منطقة سوق سوادي ضمن قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".

وأشار إلى "نقل جثة الشاب إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة الملابسات"، مبيناً أن "هناك ترجيحات بأن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية".

