انت الان تتابع خبر الجمهوري الأمريكي يبدأ إجراءات أولية لعزل بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تمرير مشروع قانون للبدء في التحقيق بمزاعم المخالفات ضد الرئيس الديمقراطي بايدن وعائلته، وإحالة تلك الاتهامات إلى لجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب.

وأجري التصويت على أساس حزبي، إذ صوت 219 عضوا جمهوريا بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون، حسبما ذكر موقع "5bestthings".



يشار إلى أنه إذا صوَتت اللجنتان لصالح بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس الأمريكي، فسيبدأ المجلس في التصويت رسميا على المشروع، وينص الدستور الأمريكي على إمكانية محاكمة وعزل الرئيس من منصبه بسبب "الجرائم والجنح الجسيمة".