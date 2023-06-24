روسيا تحذر الغرب من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهداف معادية

ياسر رشاد - القاهرة - على خلفية محاولة التمرد المسلح لقوات فاجنر، حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الدول الغربية من استغلال الوضع لتحقيق أهدافها ضد موسكو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم السبت، إن محاولة العصيان المسلح التي حدثت في بلادنا تلاقي رفضا حادا لدى المجتمع الروسي، الذي يدعم بقوة الرئيس فلاديمير بوتين. مشيرة إلى أن "تطلعات المتآمرين المغامرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في روسيا، وتقويض وحدتنا، وتقويض جهود روسيا الاتحادية الهادفة إلى ضمان أمن دولي موثوق".

وأكدت الخارجية أن العصيان يصب في مصلحة أعداء روسيا الخارجيين، محذرة الدول الغربية من أي تلميح إلى استخدام محتمل للوضع الروسي الداخلي لتحقيق أهدافها المتعلقة بمعاداة روسيا. وشددت الخارجية على أن "مثل هذه المحاولات لا طائل منها، ولن تجد صدى سواء في روسيا أو بين القوى السياسية العاقلة في الخارج".

وأعرب بيان الخارجية عن الثقة في أن الوضع سيجد حلا في المستقبل القريب، يليق بالحكمة القديمة للشعب الروسي والدولة الروسية. وأكدت أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سيتم تحقيقها بالكامل.

كما شدد البيان على أن "بلادنا ستواصل مسيرتها السيادية لضمان أمنها وحماية قيمها وتعزيز سلطتها على الساحة الدولية، وتشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".

واختتم البيان بالقول: " نحن نقدر تقديرا عاليا تفهم حلفائنا وشركائنا الأجانب لهذا الموقف المبدئي، والذي نشعر به بالفعل الآن بشكل كامل".

وضع صعب في روستوف

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب للأمة، بأن الوضع صعب في روستوف، حيث يقول قائد مجموعة فاجنر إنه يسيطر على مواقع عسكرية، بما فيها مطار.

وحذر بوتين مجموعة التمرد من محاولة جر البلاد لحرب أهلية، مؤكدا التصدي لهم.

من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية قوات فاجنر إلى تسليم أنفسهم وعدم الانجرار في التمرد على الجيش.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، يتابع عمله من مقر مكتبه في الكرملين.

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، أن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية في مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضج بريجوزين أن قواته على مشارف موسكو للقيام بانقلاب والإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو.

من جانبها، أعلنت السلطات في موسكو والمناطق المحيطة بها حالة الطوارئ "لمكافحة الإرهاب"، خشية أي محاولة للسيطرة من مجموعة فاجنر.

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