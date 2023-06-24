انقلاب فاغنر.. بوتين يوافق على قانون يسمح بتجنيد السجناء في الجيش الروسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية روسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وبخسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، فإن بوتين وقع اليوم، السبت، على قانون يتيح بموجبه إمكانية التعاقد مع المدانين وذوي السجل الجنائي، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، لتجنيدهم خلال حالة الأحكام العرفية

وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على حالة العصيان المسلح الذى أعلنته قوات فاجنر.

وفي وقت سابق اليوم السبت، صادق بوتين على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة فى البلاد لمدة 30 يوما، بحسب "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، تتسارع التطورات المتعلقة بالتمرد المسلح الذي أعلنه قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ضد القوات المسلحة الروسية، مما دفع الرئيس فلاديمير بوتين للتدخل.

وكان قائد قوات فاغنر قال في وقت سابق إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وسيطرت قوات فاغنر، في وقت سابق اليوم السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.

وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.