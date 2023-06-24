أول دولة عربية تعلق على انقلاب فاغنر على الكرملين

الشارقة - اميمة ياسر -

علق أنور قرقاش، المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات، على التطورات المثيرة في روسيا، عقب التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال قرقاش: "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا، أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد: "الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".

وأعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية أنها تتعامل مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.