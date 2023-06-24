أنباء عن هروب بوتين خارج موسكو.. والكرملين يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، حقيقة مغادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة موسكو، وذلك على خلفية التمرد المسلح الذي أعلنت عنه مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة على السلطات الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله إن "بوتين يعمل في الكرملين".

وفي وقت سابق، ترددت شائعات بأن بوتين ربما غادر إلى سان بطرسبرج.

وأعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية أنها تتعامل مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.