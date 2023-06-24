انقلاب فاغنر.. دعوات دولية للتهدئة والحل السلمي في روسيا وأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

برزت دعوات دولية للتهدئة والحل السلمي للأزمة الداخلية في روسيا والحرب الأوكرانية، وذلك مع تصاعد الأوضاع الميدانية في روسيا.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر": "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة لحل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".

وأضاف قرقاش: "الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها مساء السبت، إن "المملكة تتابع تطورات الأوضاع في روسيا الاتحادية وتؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار هناك بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين".

وأكدت الخارجية البحرينية "ضرورة تطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق".

وكشفت الرئاسة التركية اليوم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحثه على التصرف بعقلانية، وذلك بعدما بدأ مقاتلو فاغنر تمردا مسلحا الليلة الماضية.

وأضافت الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا آخر التطورات في روسيا وأن أردوغان أبلغ بوتين باستعداد أنقرة للاضطلاع بدورها للمساعدة في التوصل إلى حل سلمي للموقف.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الشعب من "التهديد القاتل" وخطر اندلاع "حرب أهلية" مع تقدم قوات فاغنر على الأرض.

وكانت سلطات منطقة ليبيتسك قد أعلنت أنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو، لتؤكّد بذلك تقدمّ هؤلاء المتمرّدين نحو العاصمة الروسية.

وصرح حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف، عبر تطبيق "تليجرام"، بأن عناصر فاغنر "يتحرّكون على أراضي منطقة ليبيتسك".

من جانبه، حاول الكرملين طمأنة لشعب الروسي، مؤكّداً أن الرئيس بوتين يواصل العمل من مكتبه في العاصمة، نافياً بذلك معلومات أفادت بأنّ بوتين غادر موسكو بسبّب التمرّد.

كما عزّزت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو حيث فُرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب".

واعتبارا من مساء أمس الجمعة، تسارعت وتيرة الأحداث في روسيا بشكل كبير، بعدما أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكّداً أنّ مقاتليه سيطروا على مقرّ الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) "من دون إطلاق رصاصة واحدة".

واعترف بوتين في خطابه إلى الأمة بأن الوضع في روستوف "صعب".

وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، أنّه أرسل وحدات من قواته إلى "مناطق التوتر" في روسيا لمساعدة الكرملين في قمع التمرّد.