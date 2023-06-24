انت الان تتابع خبر كربلاء يقسو على الحدود ونوروز يهزم الديوانية في الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل أهداف كربلاء، رضا فاضل في الدقيقة (25)، و مصطفى راضي في الدقيقة (31)، وسامي هين في الدقيقة (49)، واختتم رضا فاضل مهرجان الأهداف عن الدقيقة (72).

أما الحدود، فقد جاء هدفي الفريق عبر كل من محمد اسويعيد في الدقيقة (42)، وعلي قاسم في الدقيقة (50).



وفي مباراة ثانية، تمكن فريق نادي نوروز من الفوز على الديوانية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل نوروز أهدافه الثلاث، عبر محمد قاسم نصيف في الدقيقة (45+1)، ونزار محمود احمد الدقيقة (62)، وحسين عبد الواحد في الدقيقة (67).

أما هدف الديوانية، فقد سجله عبد القادر طارق عن الدقيقة 90+2.

