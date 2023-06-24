انت الان تتابع خبر بنزيما يرد على مزاعم خلافه مع مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغادر بنزيما صفوف الميرنجي هذا الصيف، وانضم لاتحاد جدة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.

وكان بنزيما قد ألغى متابعة حساب ريال مدريد عبر "إنستجرام"، ما فتح الباب أمام الشائعات حول تدهور علاقته بإدارة النادي الملكي.



ولكن، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد عاد المهاجم الفرنسي لمتابعة حساب ريال مدريد مرة أخرى، ليضع حدا لمثل تلك الشائعات.

أما حساب ريال مدريد، فقد توقف عن متابعة بنزيما، وهو تقليد معتاد تقوم به حسابات الميرنجي مع كل اللاعبين الرحلين، وليس بنزيما فقط.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الإسباني خوسيليو ماتو، مهاجم إسبانيول، على سبيل الإعارة، في محاولة لتعويض رحيل بنزيما.

