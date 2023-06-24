انت الان تتابع خبر السوداني: الحكومة وضعت أولويات ومحطات الكهرباء تعمل دون استثناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة وضعت أولويات في برنامجها الحكومي، وفيما أشار الى أنها عملت خلال الأشهر الستة من دون موازنة، أعلن أن المحطات الكهربائية تعمل من دون استثناء.

وقال السوداني خلال حديثه عن أهم مفاصل التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي، "وضعت الحكومة أولويات في برنامجها الوزاري وخلاصة العمل الحكومي هو التطبيق للبرنامج الموضوع".

وأضاف "عملنا خلال الأشهر الستة الأولى من دون موازنة وانطلقنا برؤية واقعية لحاجة البلد وأولويات المواطن"، مشدداً بالقول "وضعنا أولوية لتحسين الخدمات والمشاريع المتلكئة لأسباب متعددة منها الفساد".

ولفت السوداني الى أن "من أهم الملفات التي أنجزت هي إطلاق الجولة الخامسة نفطياً وجولة مكملة وسادسة لأول مرة لاستثمار الغاز بالعراق"، كاشفاً أن "مشروع مصفى كربلاء سوف يوفر للعراق 3 مليارات دولار".

وتابع "وضعنا خطة سريعة بعدم وجود موازنة لإكمال الصيانة بجميع محطات الكهرباء وكل محطاتنا الكهربائية تعمل من دون استثناء"، مضيفاً "وقعنا عقودا مع شركتي سيمنز وجي إي لصيانة محطات الطاقة صيانة مبكرة".