قوات فاجنر تُعلن اقترابها من مشارف العاصمة الروسية موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، أن قواته باتت قريبة من مشارف موسكو، بينما أعلنت السلطات الروسية تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من مداخل العاصمة.



فقد نفّذ الملياردير الروسي ما أعلن عنه صباحاً، حين أكد نيته إكمال الطريق والوصول إلى العاصمة الروسية في حال لم يأتِ وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف لمقابلته، وهو ما لم يحدث.

فيما تواصل فاجنر التقدم إلى الطريق المؤدي إلى العاصمة الروسية، معقل سيد الكرملين، فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد اليوم السبت موقع ريبار العسكري.

وقد أعلن قائد بريغوجين أن قواته أصبحت على مشارف العاصمة، رغم تشكيك العديد من المحللين العسكريين.

بالمقابل، أعلنت السلطات الروسية تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من مداخل العاصمة.

وأكد مصدر عسكري روسي أن رتل فاجنر الذي يقترب من موسكو يضم أكثر من 5000 مقاتل.

ورجّح رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين، منع حركة التنقل في بعض الطرقات بالمدينة.

كما طلب من السكان عدم القيام برحلات في أنحاء المدينة قدر الإمكان نظرا لإعلان عملية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الوضع "صعب".

وأضاف سوبيانين في بيان أن يوم الاثنين سيكون عطلة من العمل مع بعض الاستثناءات، وذلك من أجل "تقليل المخاطر".

أتى إعلان بريغوجين في وقت اتسعت فيه دائرة المواجهات مع الجيش الروسي جنوب روسيا، اليوم السبت.

فقد شهد محيط مدينة روستوف القريبة من حدود أوكرانيا، والتي دخلتها بوقت سابق اليوم قوات فاجنر وسيطرت على القيادات العسكرية فيها، تبادلاً لإطلاق النار بين الطرفين.

وأظهرت صور توجه وحدات من قوات "أحمد" الشيشانية باتجاه روستوف لمواجهة قوات فاجنر.

توسع دائرة المواجهات

فيما أعلن قائد فاجنر يفغيني بريغوجين عبور قواته مدينة فورونيج القريبة وتوجهها إلى ليبيتسك، ما ينذر بتوسع دائرة المواجهات.

ما دفع السلطات في منطقة ليبيتسك إلى الطلب من السكان البقاء داخل منازلهم لأسباب أمنية.

في حين أظهرت صور من المكان، مروحية روسية تستهدف مواقع لفاجنر في فورونيج.

يأتي ذلك فيما اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة فورونيج، حيث أظهرت مقاطع مصورة سحب دخان ترتفع في سماء المدينة.

وفي وقت سابق السبت، أكد بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في روستوف، التي تشكل مركزا أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها المطار. وقال في مقطع فيديو نشر على تليغرام إن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

وعقب تصريحاته، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في روستوف "صعب بسبب التمرد".

أتت كل تلك التطورات الميدانية بعدما أعلن مساء أمس قائد فاجنر التمرد العسكري، متعهدا بعدم التراجع.

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