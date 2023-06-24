قلق إماراتي بالغ بعد تمرد قوات فاجنر في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، عن قلق الإمارات البالغ من الأوضاع الأخيرة التي تمر بها روسيا بعد إعلان قوات فاجنر التمرد العسكري، ما يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية، أنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، مشيرة الى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية بما يحقق الامن والازدهار لشعبها الصديق.

تعزيز الإجراءات الأمنية

وكشفت تقارير إعلامية محلية، اليوم السبت، أن جنودا من الجيش الروسي نصبوا موقعا للمدافع الرشاشة على الطرف الجنوبي الغربي للعاصمة موسكو، في خضم تمرد قوات "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية إن الجنود الروس نصبوا موقعا للمدافع الرشاشة وعززوا من الإجراءات الأمنية على طرق المدينة.

وأظهرت صور كذلك تجمعا للشرطة المسلحة عند نقطة وصول الطريق السريع إم4 - الذي تتقدم فيه فاجنر.

وأضافت، نقلا عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: "من الممكن أيضا الحد من تنظيم التظاهرات".

وذكر سوبيانين: "لا توجد قيود على الدخول والخروج من المدينة.. شكرا لسكان موسكو وضيوفها على تفهمهم وموقفهم الهادئ تجاه ما يحدث".

كما أوضحت دائرة النقل بالمدينة أن "تأخير وإلغاء مغادرة بعض الحافلات من محطات موسكو في الاتجاهات الجنوبية أمر ممكن".

رئيس جديد لروسيا

وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلن قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وقال بريغوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاجنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في روستوف، التي تشكل مركزا أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها المطار. وقال في مقطع فيديو نشر على تليغرام إن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

وعقب تصريحاته، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في روستوف "صعب بسبب التمرد".

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