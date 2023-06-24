الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 590 جنديا وتدمير مستودع للصواريخ بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن سير عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، تدمير مستودع لصواريخ «ستورم شادو» البريطانية المجنحة قرب مدينة خميلنيتسكي غرب البلاد.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: «وجهت القوات الجوية الروسية ضربة دقيقة بعيدة المدى لمراكز الاستطلاع الإلكتروني، وتوجيه الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطاري كاناتوفو، ودنيبر وتم تدمير جميع الأهداف».

وأضاف البيان: «في 23 يونيو وردًا على ضرب قوات أوكرانيا جسر تشونغار بين القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع لصواريخ ستورم شادو البريطانية بقاعدة جوية أوكرانية، قرب قرية ستاروكونستانتينوف بمقاطعة منطقة خميلنيتسكي» غربي أوكرانيا.

وأكدت الوزارة «ضرب جميع الكيانات المحددة وإصابة الأهداف بنجاح».

وأضاف البيان أنه في محور زاباروجيا، صدت القوات الروسية هجوما شنته قوات أوكرانيا قرب قرية يابلوكوفو، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 للقوات الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر «العدو» خلال الـ24 ساعة الماضية، 170 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية من طراز Grad MLRS، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز سيزار فرنسية الصنع، ونظام مدفعي M777 أميركي الصنع، ومدفعين من طراز Msta-B، ومدفع D-20.

إحباط هجمات أوكرانية



وفي محور دونيتسك، أكدت الدفاع الروسية، تصدي قواتها لتسع هجمات، وتصفية أكثر من 245 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر D-20، D-30.

أما في محور كراسني ليمانسك، تصدت القوات الروسية لأربع هجمات شنتها القوات الأوكرانية، واستهدفت وحدات من الألوية الميكانيكية 63 و 66 الأوكرانية.

وتابع البيان أنه في مناطق يامبولوفكا، وتورسكوي في دونيتسك، وشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، تم إحباط أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، ومدفعية ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، ومدفع هاوتزر D-30.

كذلك في محور كوبيانسك، أُحبطت ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركيف، وبلغت الخسائر الأوكرانية 30 جنديًا ومدافع هاوتزر D-20، وفقا للبيان.

وعلى محور خيرسون، تم قتل نحو 45 جنديا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد MLRS، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsia، ومدفعين هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 24 مسيرة في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

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