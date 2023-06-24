شكرا لقرائتكم خبر عن مدخلات محورية ومحطات فاصلة.. دراسة ترصد تحولات منظومة التعليم خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، التطور الذى شهدته منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية، جاء فيها أن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تستدعى الوقوف على تحولات ملف التعليم في مصر بكافة قطاعاته؛ سواء ما قبل الجامعي، أو الجامعي، وبكافة أنواعه: العام، والخاص، والفني، وحديثًا: الأهلي، والتكنولوجي، والدولي.

وأضافت الدراسة أن منظومة التعليم شهدت خلال العشر سنوات الماضية جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، بالإضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة، والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم.

ونوهت الدراسة الى أن الأرقام والإحصائيات تعكس بشكل واضح تطورات ملحوظة في مؤشرات دعم منظومة التعليم؛ مضيفة :"فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم عقب ثورة 30 يونيو وحتى عام 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 158% مقارنةً بذات المدة الزمنية السابقة، والتي تمتد من 2006 إلى 2013، وفق ما جاء بتقرير حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية، والصادر عن وزارة التخطيط في يونيو 2022".