انقلاب فاغنر على روسيا.. توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الرئاسة البيلاروسية أن يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية، وافق على وقف تحرك مقاتليه في أنحاء روسيا وتهدئة الوضع.

ووفقا لوكالة "ٍسبوتنيك" الروسية، فإن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وبالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات اليوم السبت مع رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين.

وقالت الرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".

وكشفت الرئاسة البيلاروسية عن أن المفاوضات مع بريغوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا. وقبل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاغنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

واختتمت بيانها بالقول إنه في الوقت الحالي، "يوجد خيار مقبول ومربح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".